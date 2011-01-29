Новий перелік офшорних зон (список)

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України пропонує Кабінету міністрів перезатвердити перелік офшорних зон у зв’язку з набранням чинності Податковим кодексом.

Проект відповідного розпорядження розміщено на сайті міністерства для обговорення.

Перелік не відрізняється від затвердженого Кабінетом міністрів у лютому 2003 року.

До переліку входять: Британські залежні території - Острів Гернсі, Острів Джерсі, Острів Мен, Острів Олдерні; Близький Схід – Бахрейн; Центральна Америка – Беліз; Європа – Андорра, Гібралтар, Монако; Карибський регіон – Ангілья, Антигуа і Барбуда, Аруба, Багамські Острови, Барбадос, Бермудські Острови, Британські Віргінські Острови, Віргінські Острови (США), Гренада, Кайманові Острови, Монтсеррат, Нідерландські Антильські Острови, Пуерто-Ріко, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Співдружність Домініки , Теркс і Кайкос; Африка – Ліберія, Сейшельські Острови; Тихоокеанський регіон – Вануату, Маршальські Острови, Науру, Ніуе, Острови Кука, Самоа; Південна Азія - Мальдівська Республіка.