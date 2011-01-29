Погода на неділю

У неділю, 30 січня, в Україні, за прогнозами синоптиків, утримається хмарна погода з проясненнями. Без опадів, лише вдень у північній частині місцями невеликий сніг.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, протягом доби на дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, при проясненнях місцями до 18°, у західних та північних областях 8-13°; вдень 1-6° морозу, у східній частині до 9° морозу; в Криму вночі 7-12° (на Південному узбережжі 1-6°) морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень місцями очікується невеликий сніг. Температура по області вночі 8-13°, вдень 1-6° морозу. По м. Києву температура вночі 8-10°, вдень 1-3° морозу.