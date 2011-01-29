Сьогодні у Тернополі учасники гурту «С.К.А.Й» читатимуть для дітей казки про пластунів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в місцевому осередку Національної скаутської організації України «Пласт», в такий спосіб пластуни вирішили презентувати дві нові книги «Таємниця козацької шаблі» письменниці Зірки МЕНЗАТЮК та «Капосна книжка маленького вовчика» англійця Іана ВАЙБРОУ. У сюжетах книжок йдеться про пластунів, які допомагають головним героям, відтак «Пласт» долучився до їх презентації.

Окрім учасників гурту «С.К.А.Й.» на презентацію приїде З.МЕНЗАТЮК та представник «Видавництва Старого Лева».

Загалом пластуни планують провести таку самобутню презентацію із читанням творів відомими людьми у Львові, Тернополі, Івано-Франківську та Чернівцях. Згодом аналогічні заходи пройдуть і в інших містах України, в яких діє «Пласт».