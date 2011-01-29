В Одесі першими жертвами скорочення бюджетників стають інваліди

В Одесі десятки людей з обмеженими можливостями потрапили під скорочення у зв`язку з оголошеною реорганізацією бюджетних підприємств.

Як передає "МОСТ-Одесса",про це повідомила голова Одеського міського товариства інвалідів Алла ЛЕОНОВА.

«Інваліди стали першими жертвами скорочень, що проводяться комунальними структурами міської влади, - зазначила А.ЛЕОНОВА, - ніколи раніше не надходило стільки тривожних дзвінків від членів нашого товариства зі скаргами на протиправне звільнення внаслідок скорочення штатів».

За словами голови добродійного Фонду «Молодий інвалід» Валерія ГАБЕСТРО, «в особливо важкій ситуації внаслідок звільнень, що почастішали, опинилися молоді інваліди, які живуть, як правило, з матерями, зокрема пенсійного віку, з доходами близько 600-700 гривень».

В.ГАБЕСТРО переконаний, що нині чинне законодавство у ставленні до інвалідів підлягає перегляду задля того, щоб справедливо були враховані інтереси осіб з обмеженими можливостями, які зараз вимушені звертатися за допомогою до владних і прокурорських органів.

Втім, прокуратура Одеської області вже відреагувала на різке збільшення потоку скарг інвалідів: співробітникам наглядового відомства вже «доручено здійснити перевірки на предмет того, чи виконуються вимоги законодавства України, спрямованого на соціальний захист людей з обмеженими фізичними можливостями».

Зокрема, прокурорськими співробітниками Великомихайловського району вже перевіряється дотримання керівництвом райдержадміністрації, райлікарні, Центру зайнятості, Новосавицького психоневрологічного будинку-інтернату та інших бюджетних установ і підприємств вимог законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про державну соціальну допомогу інвалідів в Україні», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам».

У лютому-березні такі перевірки будуть здійснені в більшості районів Одеської області.