«Беркут» затримав за грабіж псевдоміліціонера

Працівники батальйону міліції особливого призначення «Беркут» затримали на Харківщині псевдоміліціонера-грабіжника.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, операцію було проведено після того, як в Липецькому районі до міліції звернулася пенсіонерка із заявою про те, що на неї напав невідомий.

Жінка розповіла правоохоронцям, що до її будинку, який розташований у селищі Липці, зайшов невідомий та назвався дільничним інспектором міліції. Пройшовши до кімнати, «дільничний» несподівано почав вимагати у пенсіонерки гроші та погрожувати фізичним насильством. Чоловік відібрав у жінки 150 гривень, мобільний телефон «Самсунг» та пішов із хати.

За описом зовнішності нападника працівниками сектору дільничних інспекторів міліції Липецького ВМ та міліціонерами батальйону міліції особливого призначення «Беркут» за скоєння злочину був затриманий непрацюючий житель селища Липці, 1981 року народження. Речові докази (гроші та мобільний телефон) вилучені.

За цим фактом порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства). За скоєння такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 4 до 6 років. Підозрюваний затриманий в порядку ст. 115 КПКУ, повідомили в ЦЗГ.