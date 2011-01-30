«Солодку Дарусю» Марії Матіос екранізують

«Солодку Дарусю» відомої письменниці Марії МАТІОС мають намір екранізувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Івано-Франківському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка повідомила сама авторка книги.

За її словами, «фільм за «Дарусею» буде і це я вам можу сказати точно». Письменниця сподівається, що група людей, яка береться за цей проект , «прочитали книжку так, як я її писала» і зроблять фільм добрим. Однак вона не уточнила, хто і коли зніматиме цей фільм. Проте сказала, що це «дуже достойні люди». Авторка уточнила лише, що «ми наразі перебуваємо у процесі переговорів».

На прес-конференції повідомили, що після «Солодкої Дарусі» та «Нації» Івано-Франківський обласний академічний музично-драматичний театр ім. І.Франка планує поставити виставу за твором Марії МАТІОС «Майже ніколи не навпаки». Музику для постановки попередньо погодився написати Святослав ВАКАРЧУК. За словами директора Івано-Франківського облмуздрамтеатру ім.І.Франка Ростислава ДЕРЖИПІЛЬСЬКОГО, «вдруге перечитую «Майже ніколи не навпаки» і планую ставити твір на сцені нашого театру». «Я вже цим живу і виношую ідею постановки”, - додав керівник театру.