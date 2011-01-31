Бобрів дедалі більше - і це проблема

У Волинській області через різке зростання популяції бобрів назріває проблема постійного руйнування дамб, повідомили УНІАН в обласному виробничому управлінні водних ресурсів та водного господарства.

На сьогодні бобрів у регіоні нараховується близько 5 тисяч. Якщо кілька років тому вони зустрічались лише у північних районах, то сьогодні їх можна побачити на будь-якому водному об`єкті області.

Як зазначено у повідомленні, бобри завдають значної шкоди захисним дамбам, будують загати і руйнують береги річок і меліоративних каналів. Внаслідок цього підтоплюються і затоплюються сільськогосподарські угіддя, лісові масиви і території населених пунктів.

Усунення наслідків діяльності бобрів потребує значних фінансових затрат та людських ресурсів, йдеться у повідомленні. Щорічно Камінь-Каширське, Любешівське, Ратнівське та й інші управління водного господарства області виділяють на ремонти дамб і ліквідацію бобрових загат десятки тисяч гривень.

Облводгосп неодноразово звертався до профільних організацій з пропозицією щодо переселення бобрів або вжиття інших заходів з мінімізації збитків від їхньої діяльності, але й досі ця проблема залишається невирішеною, зазначається у повідомленні. У сусідній Білорусі, яка також потерпає від життєдіяльності бобрів, чисельність їхньої популяції вже давно регулюється на державному рівні, наголошують у Волинському обласному виробничому управлінні водних ресурсів та водного господарства.