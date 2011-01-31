Найбільше смертельних травм у водіїв і керівників підприємств

У Дніпропетровській області у 2010 році найбільш ризикованими були професії водіїв та керівників підприємств.

Про це УНІАН повідомили у територіальному управлінні Держгіпромнагляду у Дніпропетровській області.

За даними теруправління, минулого року рівень смертельних випадків у результаті ДТП під час виконання трудових обов`язків з представниками вищезазначених професій склав по 16% від загальної кількості загиблих на виробництві.

На другому і третьому місці за кількістю смертельно травмованих на Дніпропетровщині у 2010 році – електромонтери (10%) і трактористи (7%).

Рівень смертельного травматизму на виробництві на Дніпропетровщині минулого року збільшився відносно 2009 року на 10% - до 61 особи. При цьому загальний рівень виробничого травматизму у Дніпропетровській області у 2010 році скоротився на 12% - до 898 випадків.