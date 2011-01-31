Нацбанк увів тимчасову адміністрацію в банк «Володимирський»

Національний банк України своєю постановою №21 від 31 січня 2011 року ввів тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «Володимирський» строком на три місяці з 1 лютого 2011 до 30 квітня 2011 року. Про це говориться в повідомленні НБУ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, тимчасовим адміністратором призначено службовця НБУ – заступника начальника відділу банківського нагляду Управління НБУ в Сумській області Сергія БЕРЕЗУ. Також повідомляється, що з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану фінустанови, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 3 місяці – з 1 лютого до 30 квітня 2011 р.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою №340 від 16 липня 2010 р. припинив дію тимчасової адміністрації в ПАТ «КБ «Володимирський».

Тимчасову адміністрацію було введено в банку з 17 липня 2009 року строком на 1 рік. До 16 січня 2010 року було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів банку «Володимирський».

Банк «Володимирський» створено в 2001 році.

На 1 жовтня 2010 р. 100% акцій банку належали Олегу ДОНІНУ.

У 2010 році чистий збиток банку «Володимирський» становив 8,1 млн. грн., проти 46,5 млн. грн. у 2009 році.