Кабмін ухвалив Національний план дій

Кабінет міністрів ухвалив Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки: «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

У повідомленні зазначено, що головною метою плану дій на 2011 є тактична реалізація середньострокової програми економічних реформ. План дій побудовано за напрямами реформ - це 21 вектор, що повністю охоплює усі галузі економіки.

Національний план економічних реформ передбачає дерегуляцію усіх сфер життя. Загалом для спрощення дозвільних процедур планується розробити й ухвалити близько 30 нормативно-правових актів.

Зокрема, цього року будуть завершені всі необхідні процедури для реалізації податкової та бюджетної реформ. План економічних реформ приділяє значну увагу розвитку аграрно-промислового комплексу. Вже на початку року будуть розроблені національні проекти «Зерно України» та «Ефективне тваринництво».

Стратегічний план дій передбачає продовження земельної реформи, яка має на меті розробку та прийняття законопроектів про ринок земель, державний земельний кадастр тощо.

Також буде продовжена реформа в енергетиці і житлово-комунальному господарстві - технічне переобладнання, підвищення енергоефективності у ЖКГ тощо. Водночас реформи в енергетичному секторі не повинні лягати важким тягарем на населення, тому без прозорого фінансово-економічного обґрунтування та низки компенсаційних заходів тарифи на енергоресурси для населення підвищуватись не будуть, йдеться у повідомленні.

Реформуванню житлово-комунального господарства сприятиме реалізація низки національних проектів - «Доступне житло», «Чисте місто», «Нове життя», «Якісна вода» та «Місто майбутнього».

План дій передбачає продовження системних реформ в галузі освіти. Цього року уряд розробить нові державні стандарти початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Планується запровадити у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційні технології, зокрема, буде розроблено та прийнято програму «Сто відсотків».

Крім того, Національний план дій на 2011 рік передбачає продовження системи соціальних реформ, зокрема, пенсійної. Пенсійне законодавство вже напрацьовано і, після завершення процедури широкого громадського обговорення, реформа буде реалізована. «Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки: «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» розроблений і прийнятий на виконання розпорядження Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2010 року Президент В.ЯНУКОВИЧ оголосив про початок реалізації першого етапу економічних реформ в Україні.

Програма економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», розроблена і схвалена Комітетом з економічних реформ при Президентові України, реалізовуватиметься у три етапи: 2010 рік, 2011-2012 рр. і 2013-2014 рр.