Міськрада виділила прокуратурі 2 га на березі Десни

Чернігівська міська рада виділила обласній прокуратурі 2 га землі в рекреаційній зоні на березі Десни для будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку рішення не набрало необхідної кількості голосів і його зняли з порядку денного, але потім депутати повернулися до його розгляду і під час поіменного голосування "за" його прийняття проголосували 29 депутатів Чернігівської міськради.

Депутати надали дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, за умови встановлення розмірів та меж прибережних захисних смуг річки Десна. Земельна ділянка розташовано поблизу мостового переходу через Десну біля Київського шосе.

Переконати депутатів у необхідності виділення землі прибув особисто прокурор області Сергій МІРОШНИЧЕНКО. Він пояснив, що для прокуратури є вкрай необхідною власна спортивна база.

"Ми не маємо наміру змінювати цільове призначення цієї ділянки", - заявив він, уточнивши, що на березі річки не буде жодних капітальних будівель, а також не буде зрубано жодного дерева. Натомість там впорядкують територію і облаштують волейбольне та футбольні поля, бігову доріжку, тенісний корт. Так само прокурор Чернігівської області пообіцяв, що фізкультурно-оздоровчий комплекс не буде огороджений залізобетонним парканом.

"Я поїду, а оздоровчий комплекс залишиться. Це буде для вас і ваших дітей", - сказав С.МІРОШНИЧЕНКО. Він підкреслив, що не йдеться про оренду земельної ділянки, а тільки про постійне користування, оскільки прокуратура – державна установа. Обласний прокурор також пообіцяв враховувати думку кожного з контролюючих органів щодо цього питання.