Суд оштрафував викрадачку урни з бюлетенями

Борівський районний суд виніс вирок жінці за фактом викрадення скриньки з бюлетенями для голосування під час виборів до місцевих рад восени 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, згідно з ухвалою суду, представниця районної організації однієї з партій, яка визнана винною, засуджена до покарання у вигляді штрафу розміром 3 тис. 400 грн.

У прес-службі повідомили, що 31 жовтня 2010 р. правопорушниця незаконно заволоділа переносною скринькою для голосування на дому і віднесла скриньку до штабу своєї районної парторганізації. Там її і знайшли члени дільничної виборчої комісії.

Жодних пошкоджень на скриньці не було виявлено, цілісність пломб також не було порушено.

У прес-службі облпрокуратури зазначили, що вирок суду вже набув чинності.