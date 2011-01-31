Уряд Криму створив комісію з ліквідації самозахватів

Рада міністрів Криму затвердила склад комісії, яка до 1 березня повинна сформувати списки громадян - учасників самозахватів, які претендують на землю в Сімферополі або Сімферопольському районі і які мають законне право на отримання ділянки.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено сьогодні на засіданні Радміну АРК.

«Перше і найголовніше завдання комісії - визначити до 1 березня земельний масив, який відповідає планам розвитку Сімферополя і Сімферопольського району і всім вимогам, які пред`являються до територій, що виділяються під житлову забудову. Там виділятимуться земельні ділянки для будівництва житла», - сказав прем`єр Криму Василь ДЖАРТИ.

Комісію, до складу якої ввійшли чиновники Радміну Криму, мер Сімферополя, голови сімферопольської райдержадміністрації і райради, представники Меджлісу кримських татар, очолив кримський віце-прем`єр Георгій ПСАРЬОВ.

В.ДЖАРТИ заявив, що проблему самовільних захватів землі навколо Сімферополя потрібно вирішувати, не допускаючи силового протистояння.