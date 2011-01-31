У Криму потрібні парковки для 4 тисяч яхт

Рада міністрів АРК схвалила проект Концепції розвитку яхтового туризму в Криму до 2020 року.

Як повідомили УНІАН ц Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК, у документі визначені загальні напрями розвитку даного виду відпочинку і місця будівництва на півострові вітрильних центрів.

Основною метою концепції є визначення і реалізація основних напрямів розвитку Криму як центру яхтового туризму міжнародного рівня, створення берегової інфраструктури яхтових стоянок і марин на усьому узбережжі Чорного моря республіки, розвитку регіонального флоту яхтових суден шляхом активізації використання існуючого в автономії промислового потенціалу з будівництва і ремонту маломірних судів.

Як повідомив міністр транспорту і зв`язку Криму Микола ЧЕРЕВКОВ, прогнозні обсяги фінансування з 2011-го до 2020 року для реалізації Концепції становитимуть 280-311 млн. євро.

Міністр відзначив, що значний внесок в активізацію яхтового туризму в автономії може дати розвиток в`їзного (іноземного) туризму, який здатний у короткостроковій перспективі забезпечити збільшення кількості яхт біля берегів Кримського півострова.

«При цьому основними стримуючими чинниками з обслуговування в`їзного яхтового туризму є недосконалість законодавчої бази щодо «в`їзного» яхтового туризму і недостатня кількість пунктів пропуску через державний кордон», – резюмував глава міністерства.

Концепцією пропонується створення 15 яхтових стоянок і марин на Чорноморському узбережжі Криму. Це дасть можливість розвинути яхтовий туризм на всій території автономії.

«За умови створення 15 яхтових стоянок і марин місткістю від 100 до 350 суден яхтового типу, загальна кількість місць стоянки досягатиме 4100 одиниць, і середній рівень доходу з одного місця стоянки становитиме 5,15 тис. євро на рік. Також передбачається створення 1600 одиниць місць наземного зберігання яхт з середнім рівнем доходу 2,4 тис. євро на рік», – повідомив М.ЧЕРЕВКОВ, розповідаючи про попередні економічні розрахунки прибутковості яхтового туризму в автономії.

Створення до 2020 року 15 яхтових стоянок і марин дозволить створити 800-1000 додаткових робочих місць і дасть можливість одержати від їх функціонування річний обсяг доходу в розмірі близько 37 тис. 460 євро.