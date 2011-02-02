Тігіпко: найбідніші пенсіонери ті, які вийшли на пенсію в радянський час

Пенсійна реформа повинна захистити пенсіонерів з низьким рівнем пенсії.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра.

«Необхідно певним чином вирішити питання низького рівня пенсійного забезпечення найстаріших членів суспільства. Пенсійна реформа покликана допомогти насамперед так званим «віковим» пенсіонерам, яким колись була нарахована низька пенсія і які зараз не можуть собі допомогти додатковою працею. Тому існує нагальна потреба не залишати цю групу пенсіонерів один на один зі своєю проблемою», - сказав С.ТІГІПКО.

Віце-прем’єр вважає, що найголовнішим суб’єктом пенсійної реформи є літні люди, чия активна трудова діяльність проходила за радянських часів.

Зокрема, за підсумками 2010 року середня пенсія в Україні становить 1149 грн. У той же час майже 2,8 млн. пенсіонерів отримують пенсію нижче 800 грн., а 4 млн. громадян можуть розраховувати на відповідну виплату, сума якої не перевищує 900 грн. Здебільшого до отримувачів цих найнижчих пенсій відносяться саме найстарші пенсіонери.

«З усіх реформ, які мені доводилося проводити, пенсійна реформа виявилася однією з найскладніших», – наголосив С.ТІГІПКО.

За його словами, складність пенсійної реформи полягає у тому, що вона стосується абсолютно усіх громадян. Водночас завдання ускладнюється через комплексність законодавства. До того ж проведення пенсійної реформи вимагає врахування соціального чинника.

Урядовець також повідомив, що нині вже завершується перший етап обговорення реформи. За його результатами готуються зміни до відповідного законопроекту. Доповнений документ буде поданий у Верховну Раду до 16 лютого.

„Ми й надалі будемо активно спілкуватися з громадянами, щоб почути їхню думку, у тому числі й через соціальну рекламу, яка невдовзі буде розміщена по всій країні. Паралельно ми вивчатимемо міжнародний досвід впровадження пенсійної реформи. Хочу наголосити ще раз: думка кожного буде обов’язково почута», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики С.ТІГІПКО не виключає, що проект закону щодо проведення в Україні пенсійної реформи може бути відкликано з Верховної Ради для внесення змін.