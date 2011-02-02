Клюєв пояснив, чому призупинили експорт електроенергії до Білорусі
Лукашенко має альтернативну пропозицію
Енергокомпанії України призупинили експорт електроенергії до Білорусі через неузгодженість питання ціни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ сьогодні на прес-конференції.
«Білоруську сторону не влаштовує ціна. У них є альтернативна пропозиція з Росії - на їх думку, вигідніша», - сказав А.КЛЮЄВ, відзначивши при цьому, що під час переговорів українські компанії пропонували білоруській стороні продавати електроенергію за ціною, що склалася на внутрішньому ринку України.
Перший віце-прем`єр не деталізував, йдеться про повну оптову ринкову ціну чи про оптову ринкову ціну без урахування дотаційних сертифікатів.
При цьому А.КЛЮЄВ зазначив, що Україна не має наміру експортувати електроенергію до Білорусі собі у збиток.
Він повідомив, що господарюючі суб`єкти обох країн в даний час продовжують переговори щодо врегулювання питань ціни експорту. При цьому А.КЛЮЄВ висловив надію на їх успішне завершення.
Як повідомляв УНІАН, у прес-релізі НАК «Енергетична компанія України» від 1 лютого ц.р. говориться, що Україна не здійснювала експортні поставки електроенергії до Білорусі в січні 2011 р.
Зокрема, прес-служба, коментуючи скорочення обсягів виробництва електроенергії тепловими електростанціями в січні, відзначила, що це пов`язано зі збільшенням частки АЕС в загальному обсягу вироблення, а також «відсутністю експорту електроенергії до Білорусі, який в січні 2010 року становив 258 млн. кВт/год.».
Нагадаємо, 27 грудня 2010 року, перебуваючи в Києві, віце-прем`єр-міністр Республіки Білорусь Володимир СЕМАШКО заявив про намір імпортувати з України в 2011 році до 4 млрд. кВт/год. електроенергії.
29 грудня 2010 р. перший віце-прем`єр України А.КЛЮЄВ заявляв про те, що Україна і Білорусь продовжують узгоджувати тарифи на експорт електроенергії.
Довідка УНІАН. У 2010 році експорт електроенергії до Білорусі з України здійснювали ДПЗД «Укрінтеренерго» і ДТЕК ТОВ «Східенерго», що входить в структуру приватного енергохолдингу. У грудні 2010 року обидві компанії придбали на річному аукціоні 900 МВт перетину «ОЕС України – енергосистема Білорусі» («Східенерго» - 750 МВт, «Укрінтеренерго» - 150 МВт). Проте вже в січні ТОВ «Східенерго» тимчасово відмовилося від 350 МВт білоруського перетину, що були виставлені на місячний аукціон «Укренерго», проте не знайшли своїх покупців.