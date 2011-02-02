Клюєв пояснив, чому призупинили експорт електроенергії до Білорусі

Енергокомпанії України призупинили експорт електроенергії до Білорусі через неузгодженість питання ціни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ сьогодні на прес-конференції.

«Білоруську сторону не влаштовує ціна. У них є альтернативна пропозиція з Росії - на їх думку, вигідніша», - сказав А.КЛЮЄВ, відзначивши при цьому, що під час переговорів українські компанії пропонували білоруській стороні продавати електроенергію за ціною, що склалася на внутрішньому ринку України.

Перший віце-прем`єр не деталізував, йдеться про повну оптову ринкову ціну чи про оптову ринкову ціну без урахування дотаційних сертифікатів.

При цьому А.КЛЮЄВ зазначив, що Україна не має наміру експортувати електроенергію до Білорусі собі у збиток.

Він повідомив, що господарюючі суб`єкти обох країн в даний час продовжують переговори щодо врегулювання питань ціни експорту. При цьому А.КЛЮЄВ висловив надію на їх успішне завершення.

Як повідомляв УНІАН, у прес-релізі НАК «Енергетична компанія України» від 1 лютого ц.р. говориться, що Україна не здійснювала експортні поставки електроенергії до Білорусі в січні 2011 р.

Зокрема, прес-служба, коментуючи скорочення обсягів виробництва електроенергії тепловими електростанціями в січні, відзначила, що це пов`язано зі збільшенням частки АЕС в загальному обсягу вироблення, а також «відсутністю експорту електроенергії до Білорусі, який в січні 2010 року становив 258 млн. кВт/год.».

Нагадаємо, 27 грудня 2010 року, перебуваючи в Києві, віце-прем`єр-міністр Республіки Білорусь Володимир СЕМАШКО заявив про намір імпортувати з України в 2011 році до 4 млрд. кВт/год. електроенергії.

29 грудня 2010 р. перший віце-прем`єр України А.КЛЮЄВ заявляв про те, що Україна і Білорусь продовжують узгоджувати тарифи на експорт електроенергії.

Довідка УНІАН. У 2010 році експорт електроенергії до Білорусі з України здійснювали ДПЗД «Укрінтеренерго» і ДТЕК ТОВ «Східенерго», що входить в структуру приватного енергохолдингу. У грудні 2010 року обидві компанії придбали на річному аукціоні 900 МВт перетину «ОЕС України – енергосистема Білорусі» («Східенерго» - 750 МВт, «Укрінтеренерго» - 150 МВт). Проте вже в січні ТОВ «Східенерго» тимчасово відмовилося від 350 МВт білоруського перетину, що були виставлені на місячний аукціон «Укренерго», проте не знайшли своїх покупців.