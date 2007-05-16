День відкритих дверей у Національному художньому музеї України

У Міжнародний день музеїв - 18 травня - у Національному художньому музеї України буде проведено День відкритих дверей.

Як повідомляє офіційний сайт газети “Хрещатик”, у музеї можна буде оглянути постійну експозицію - український іконопис XII–XVIII ст., український портрет XVII–XVIII, народну картину „Козак Мамай”, українське мистецтво XIX ст. Крім того, тут працюватиме 149-та Міжнародна фотовиставка Британського Королівського Фотографічного Товариства, виставка скульптури та кераміки Ольги РАПАЙ (Київ), живопису Петра СТОЛЯРЕНКА (Ялта).

Крім того, цього дня о 17.00 відбудеться відкриття виставки розпису на тканині Міррей БАРРО (Франція). Триватиме вона до 10 червня. М.БАРРО має диплом Вищої паризької школи ужиткових мистецтв. За дипломатичною місією вона понад сорок років проживає за кордоном, двадцять з яких – у Росії, Грузії, Україні.