На Київщині затримали банду грабіжників

У місті Богуславі Київської області в результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали трьох безробітних чоловіків, віком від 20 до 16 років, один із хлопців раніше судимий.

Попередньо встановлено, що вони впродовж минулого року на території зазначеного району скоїли низку крадіжок особистого майна громадян, повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.