Фірташ: усе залежатиме від концентрації азотних підприємств

Власник Group DF, бізнесмен Дмитро ФІРТАШ прогнозує зростання цін на мінеральні добрива.

Про це він сказав на прес-конференції в Харкові, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

Зростання цін Д.ФІРТАШ пов`язав з динамікою цін на газ і нафту на світовому ринку.

«Я думаю, що це питання складне, тому що ми прив`язані до газу. Я повторюся: 67% - це собівартість газу. Адже бачите, що зараз відбувається з нафтою. Враховуючи, що раніше у нас були контракти, де ми не були прив`язані, скажімо, до бареля нафти. У 2008 році уряд підписав і прив`язався до бареля нафти, і тепер ми дуже сильно залежимо, а тенденція зараз пішла вгору у зв`язку з тим, що в Єгипті відбувається, в Омані. І тепер, природно, буде зростання і на газ. А раз буде зростання на газ, отже, буде і на добрива», - сказав Д.ФІРТАШ.

За його словами, «взагалі сама тенденція азоту, азотних добрив (цін на добрива – УНІАН) пішла вгору в Європі, тобто це не тільки у нас. У нас, напевно, треба буде сідати… Тобто, все залежатиме від того, яка буде концентрація азотних підприємств і у кого».

«Якщо, припустимо, у нас, як Групи, вийти сконцентрувати їх, - сказав Д.ФІРТАШ, - тоді у нас буде діалог з урядом. Тому що, у принципі, за великим рахунком, якщо взяти всі українські потужності підприємств, які виробляють добрива, це ринок всього 15% всього виробництва. Тобто, ми налаштовані більше на експорт, наш основний бізнес - це експорт, і тому нам треба об`єднатися, щоб ми у Південному порту мали одну точку, в якій ми могли б диктувати умови. Тому що кожний сам по собі завод - він нічого не може диктувати».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Української аграрної конфедерації (УАК), мінеральні добрива усіх видів за рік зросли у ціні на 40%.

В УАК прогнозують, що в короткостроковій перспективі добрива не подешевшають, враховуючи високий рівень світових котирувань і подорожчання сировини. Вже з початку поточного року гранична ціна газу для промпідприємств зросла на 4,3% (до 2282 грн./тис. куб. м), а Мінтранс України прийняв на розгляд пропозиції підвищити тарифи на вантажоперевезення.

Трохи збити ціни на хімдобрива допоможе зниження світового попиту, але відбудеться це, швидше за все, не раніше квітня 2011 року, вважають аналітики УАК.

На думку аналітика компанії Astrum Investment Management Дениса БЄЛОВА, ціни на добрива весною зростуть на 10-15%, а то й більше.

Як вважає старший аналітик ГІК Dragon Capital Тамара ЛЕВЧЕНКО, тенденція зростання цін на добрива збережеться до квітня 2011 року.