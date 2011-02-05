Фінансова криза зробить з ЄС реальний економічний союз

Єврокомісар з фінансових питань Оллі Рен вважає, що фінансова криза, нарешті, зробить з Євросоюзу реальний, а не формальний економічний союз, хоча це відбудеться і через багато років після формування валютного союзу.

Таку позицію О.Рен озвучив напередодні на конференції з питань безпеки в Мюнхені.

При цьому єврокомісар зазначив, що саміт ЄС, який проходить у Брюсселі, може стати вирішальним кроком для запровдження широкомасштабних заходів на підтримку єдиної європейської валюти - євро. За словами О.Рена, 2011 рік може стати роком реформ і роком "реанімації" євро, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.

У своєму виступу європейський політик вказав на те, що країни об`єднаної Європи повинні провести структурні реформи, які раніше провела Німеччина. Це дозволить, за його словами, підвищити конкурентоспроможність держав регіону. Крім того, О.Рен зазначив, що саме широкомасштабні реформи дозволили ФРН вийти з кризи в такій добрій формі. При цьому О.Рен відзначив прогрес в цьому відношенні в Греції, Ірландії, Португалії й Іспанії. Ці країни, за словами єврокомісара, стали на "амбітний шлях реформування і впевнено йдуть ним".