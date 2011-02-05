Із Києва до Єгипту сьогодні вилітають 6 літаків

Попри те, що заворушення в Єгипті не вщухають, українці вирушають туди на відпочинок. Як передає 5 канал, із Києва сьогодні попрямують до курортних єгипетських міст шість літаків. І лише один - має прибути з евакуйованими. Єдине українське місто, яке заборонило своїм мешканцям їхати до охопленої протестами країни, - Донецьк. Місцеві туроператори припинили продаж путівок до Єгипту, поки ситуація там не стабілізується.