На Донеччині закриють 26 шкіл

У Донецькій області цього року планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл або 2,5% від загальної кількості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні наголошується, що закриття учбових закладів відбуватиметься згідно з розробленою Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання.

В ОДА уточнили, що дана Регіональна дорожня карта була розроблена за розпорядженням голови облдержадміністрації Анатолія БЛИЗНЮКА для оптимізації структури бюджетної сфери, і затверджена у жовтні 2010 року.

У прес-службі пояснили, що програма «Освіта Донеччини. 2007-2011 роки» містить перспективний план «Оптимізація мережі загальноосвітніх шкіл», який щорічно уточнюється і коректується на підставі аналізу демографічної ситуації, наповнюваності шкіл, стану і матеріально-технічної бази будівель, витрат на їх утримання в умовах недостатнього фінансування галузі, географічного розташування і т.д.

Так, загальна проектна потужність шкіл, планованих до закриття в 2011 році, становить 7182 учні, фактична наповнюваність - 2099 школярів. Таким чином, середня наповнюваність кожної з них - 30%.

Заступник голови Донецької обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Марія ОЛЕЙНИК зазначила, що влада планує закриття і тих учбових закладів, наповнюваність яких значно перевищує 30% .

Крім того, вона підкреслила, що в регіоні намічено закрити, в першу чергу, українські школи. За словами М.ОЛЕЙНИК, у Донецьку, в Петровському районному відділі освіти, розглядається питання закриття української школи №111, в якій навчаються 240 учнів при проектній потужності даної школи в 500 учнів.

За її словами, у планах на закриття і українська школа №136 в Будьоновському районі Донецька. У даній школі на сьогодні навчаються 570 школярів при проектній потужності 600, але батькам учнів оголошено, що школа вже не набиратиме в поточному році першокласників і дітей в 10-11-ті класи.

Також у Ворошиловському районі Донецька планують закрити Український гуманітарний колегіум.

М.ОЛЕЙНИК вважає, що така оптимізація жодним чином не зможе забезпечити якості освіти, а, швидше, навпаки. На її думку, «це суцільне беззаконня і свавілля», «мовний геноцид української нації і порушення чинного законодавства і Конституції України».