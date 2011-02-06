До 70-річчя Івана Миколайчука відбудеться етнофестиваль

З нагоди 70-річчя від дня народження славетного українського кіноактора, сценариста і режисера Івана Миколайчука влада Буковини ініціює проведення першого етнографічного фестивалю “На гостини до Івана”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення підписав перший заступник голови Чернівецької ОДА Георгій ГАЛИЦЬ. Ця подія відбудеться 15 червня, у ювілейний день народження Івана Миколайчука на його батьківщині.

Опікуватимуться організацією “гостин” управління культури і відділ з питань туризму Чернівецької облдержадміністрації та Кіцманська райдержадміністрація. До оргкомітету фестивалю залучать сільських голів Кіцманського району, громадськість.

Фестивальне дійство пройде в селах Кіцманського району, розташованих вздовж автомобільного шляху від рідного села кіномитця – с. Чортория аж до Чернівців, і на ньому буде представлено традиційну народну буковинську фольклорну культуру, зокрема аматорське пісенне і танцювальне мистецтво, обряди, вироби майстрів декоративно-прикладного мистецтва і народних промислів, національного одягу і вишивок, страв буковинської кухні тощо.

Організатори впевнені, що етнофестиваль “На гостини до Івана” відвідає чимало гостей зі столиці та зарубіжних. Уже найближчим часом відбудеться зустріч з представниками туристичних компаній і туроператорами області і їм презентуватиметься туристичний путівник фестивалю. Також, за даними організаторів, в області розробляється туристично-пізнавальний маршрут “Стежками Івана Миколайчука”.