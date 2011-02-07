В Івано-Франківську відбудеться єпархіальний Собор УГКЦ

В Івано-Франківську 14 - 15 лютого відбудеться єпархіальний Собор «Богопосвячене життя в УГКЦ».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської єпархії Української греко-католицької церкви.

Мета собору - поліпшення євангелізаційної роботи серед християн, пошук нових форм поширення Божого Слова, а також глибше ознайомлення громадян із спільнотами богопосвяченого життя в Івано-Франківській єпархії, розкриття значення служіння богопосвячених осіб у Церкві перед викликами сьогодення.

У соборі візьмуть участь єпископи, настоятелі та настоятельки всіх монастирів, чинів і згромаджень, що належать до Івано-Франківської єпархії, представники єпархіального духовенства й делегати від мирян.

Усі учасники засідань матимуть змогу ознайомитися з історією монашого чину й згромадження, дізнатися більше про діяльність монастирів.

За наданою інформацією, 31 серпня - 3 вересня 2011 року у Бразилії відбудеться V Сесія Патріаршого Собору «Про Богопосвячене життя в УГКЦ», в якій візьмуть участь також представники єпархій та екзархатів Української греко-католицької церкви. Тому в рамках підготовки до Патріаршого Собору, Владика Івано-Франківської єпархії УГКЦ Володимир ВІЙТИШИН своєю владою скликав єпархіальний Собор Івано-Франківської Єпархії.

15 лютого у Катедральному Соборі св. Воскресіння о 10 годині відбудеться Архиєрейська Божественна літургія, в часі якої молитимуться за усіх богопосвячених осіб та за їх святе покликання. Проситимуть у Всевишнього ласки, численних та добрих діянь богопосвяченим особам за ради спасіння, зростання духовності народу. Наприкінці Літургії буде урочисто проголошено постанови та пропозиції єпархіального Собору на Патріарший Собор УГКЦ.

Довідка УНІАН. Собор – це найвищий дорадчий орган Єпископа, який скликається тоді, коли виникають особливі потреби та обставини духовного життя християн. У ньому беруть участь представники єпархіального управління, деканатів, священики та миряни.

Івано-Франківська єпархія УГКЦ на початок 2011 року нараховує 15 жіночих та 10 чоловічих домів богопосвячених осіб. У них чернечий подвиг звершує: 34 ієромонахи, 24 братів, 124 сестри, 3 кандидатів та 1 кандидатка.