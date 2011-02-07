Виробники обіцяють стабілізувати ціни на соняшникову олію

Виробники соняшникової олії зобов`язуються розробити план заходів щодо стабілізації цін на бутильовану соняшникову олію на внутрішньому ринку.

Про це йдеться в меморандумі, підписаному сьогодні між Міністерством аграрної політики і продовольства України і виробниками соняшникової олії, повідомляє ЛІГА.

У рамках меморандуму виробники також зобов`язалися стабільно забезпечувати внутрішній ринок якісною олією. У свою чергу, Кабмін обіцяє виробникам сприяти забезпеченню стабільної ситуації на ринку масложирової продукції і не вводити квотування експорту соняшникової олії.

З боку уряду документ підписав перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Микола БЕЗУГЛИЙ, з боку виробників – Степан КАПШУК («Укроліяпром»), Костянтин ЛИТВИНСЬКИЙ («Кернелл»), Олег САМУСЬ («Бунге») і керівники інших провідних операторів олієжирового ринку.

На продовження узятих на себе зобов`язань виробники соняшникової олії зробили пропозицію Антимонопольному комітету, здатну врегулювати ситуацію і стримати зростання цін на продукт, який входить в основний раціон українських споживачів. Детальний механізм, що дозволяє стримати ціну на 1 літр бутильованої соняшникової олії на рівні 12 грн. 95 коп. подано основними учасниками ринку в АМК для затвердження, говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у січні Антимонопольний комітет України порушив справу щодо ДП з ІІ «Сантрейд» (ТМ «Олейна»), ТОВ «Кернелл-трейд» (ТМ «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» та ін.) і ЗАТ «Пологовський оліє-екстраційний завод» (ТМ «Славія») за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку соняшникової олії.

За даними Держцінінспекції, з початку 2010/2011 маркетингового року роздрібні ціни на вказану продукцію виросли в середньому на 16,17%: з 10,88 грн./литр до 12,64 грн./литр, у деяких регіонах країни вартість олії зросла до 16 грн./литр. Отже, загальне зростання цін на олію за цей період склало 47%.

У вересні 2010 року АМК вже рекомендував ДП з ІІ «Сантрейд» і ТОВ «Кернелл-трейд» утриматися від необгрунтованого підвищення цін на соняшникову олію найпоширеніших торгових марок соціального бренду.