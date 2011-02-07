Азаров: уряд значно спростить митні процедури для поїзда "Вікінг"

Уряд значно спростить митні процедури для поїзда «Вікінг».

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з чинним головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністром закордонних справ Литовської республіки Аудронюсом АЖУБАЛІСОМ.

«Уряд спеціально доручить нашим митникам значно спростити митні процедури для поїзду «Вікінг». Нам вигідно, щоб цей маршрут запрацював на повну потужність», - наголосив М.АЗАРОВ.

Він додав, що для спрощення митних процедур можна ухвалити рішення про запровадження спільних українсько-литовських митних постів. За його словами, брати участь у проекті «Вікінг» зацікавлені також Сирія, Ліван та Туреччина.

Нагадаємо, що поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» розпочав роботу у 2003 році. Загальна довжина його маршруту становить 1733 км. Поїзд проходить через Україну, Білорусь і Литву і з`єднує ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

Поїзд "Вікінг" курсує за маршрутом Іллічівськ (Україна) - Мінськ (Білорусь) - Клайпеда (Литва).