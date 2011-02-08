Рада регіонів дала уряду рекомендації

Рада регіонів рекомендувала уряду підготувати Програму реформування системи державного управління регіональним розвитком в Україні.

Про це йдеться у затвердженому Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ рішенні Ради регіонів щодо реформи регіонального розвитку в 2011 році, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, Рада регіонів рекомендує Кабінету міністрів та іншим органам державного управління у трьохмісячний термін підготувати Програму реформування системи державного управління регіональним розвитком в Україні.

Також Рада ініціює створення Державного фонду регіонального розвитку, як сучасного інституту, який займається фінансовим забезпеченням регіонального розвитку.

Окрім цього рекомендується розробити на базі законопроектів “Про засади державної регіональної політики” та “Про основи державної регіональної політики” закон, що відповідає європейським стандартам, нормам та принципам, і подати його проект у першій половині 2011 року на затвердження Верховної Ради.

У рішенні також йдеться про необхідність проведення консультації із Представництвом Євросоюзу в Україні та іншими профільними організаціями щодо можливості надання з боку ЄС технічної допомоги Україні у питаннях реформування системи державного управління регіональним розвитком.

Невідкладною рекомендацією Ради регіонів також є проведення аналізу виконання закону “Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України” та вжиття заходів для повноцінної реалізації повноважень регулятора у сфері житлово-комунального господарства.

Окрім цього головам обласних державних адміністрацій рекомендовано започаткувати проведення щорічних Форумів міжрегіонального економічного співробітництва.