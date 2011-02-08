Найпотужніша в Україні вітроустановка готова до роботи

У лютому 2011 року в Новоазовському районі Донецької області будуть запущені найбільші в Україні вітроагрегати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Донецької обладміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

Він зазначив, що перша електроенергія буде вироблена новоазовськими вітроагрегатами 19 лютого.

«На початку березня ми поїдемо до Ново азовського району дивитися на нові вітроагрегати. Три штуки вже там змонтовані, які найбільші в Україні, по 2,5 МВт», - зазначив А.БЛИЗНЮК.

Нагадаємо, в Новоазовському районі Донецької області німецька компанія «Fuhrlaender» реалізує проект з встановлення 23 вітроагрегатів потужністю 2,5 МВт на базі краматорських машинобудівних підприємств.