Унікальний прилад не існував, але гроші приносив

Cвятошинським районним судом м. Києва винесено вирок п’ятьом членам організованого злочинного угруповання, які незаконно отримували з державного бюджету України кошти у вигляді відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в м.Києві, упродовж 2003-2006 років злочинці відмили понад 35 млн. грн. У серпні 2007 року їх протиправну діяльність припинили співробітники СБУ.

Організаторами оборудки стали п’ятеро громадян України – четверо мешканців столиці та луганчанин. 32-річний киянин, за освітою інженер-зв’язківець, розробив план, згідно з яким було нібито створено унікальний пристрій – комплекс управління обладнанням телекомунікаційних високоточних вимірювальних приладів. Інші члени організованої групи на основі загублених та викрадених у інших громадян документів реєстрували фіктивні комерційні структури у Києві, Луганській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській та Дніпропетровській областях. Окрім торгівельної діяльності, фірми начебто мали здійснювати дослідження, розробку та впровадження «новітнього» технологічного обладнання і продавати його за кордон.

Проведена співробітниками столичного СБУ перевірка встановила, що цей комплекс в Україні ніколи не вироблявся, у телефонній мережі загального користування не випробовувався і підконтрольними Держкомзв’язку органами з сертифікації ніколи не тестувався. Висновки експертів підтверджували, що згідно із заявленими розробниками технічними умовами, виріб не міг функціонувати взагалі. Утім підконтрольні злочинному угрупованню фіктивні фірми підробили документацію фінансово-господарських та експортних операцій. Замість вказаного обладнання неіснуючим комерційним структурам Великобританії та США продавали комплектуючі до комп’ютерного обладнання, які були у використанні. Внаслідок цих протиправних операцій, злочинці отримували з державного бюджету України кошти, як відшкодування ПДВ.

Вироком суду всіх членів організованого злочинного угруповання визнано винними у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Організатору суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади строком на 3 роки, його посібнику - 4,5 року позбавлення волі, інших членів групи засудили до різних строків ув’язнення, зазначили у прес-центрі столичного Управління СБУ.