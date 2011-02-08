"Цар-хліб" вирішив підвищити ціни

У Севастополі основний виробник хлібобулочних виробів ВАТ «Цар-хліб» (на підприємство припадає близько 70% усієї виробленої хлібної продукції в місті) з 6 січня підняв ціни на свою продукцію в середньому на 6%.

Про це повідомила газета «Севастопольський меридіан» із посиланням на інформацію, надану Державною інспекцією з контролю за цінами в місті Севастополі.

Згідно наданої підприємством держінспекції інформації, збільшення з 1 січня 2011 закупівельних цін на борошно, вартості природного газу та паливно-мастильних матеріалів, а також підвищення мінімальної заробітної плати, призвели до зниження рентабельності продукції відкритого акціонерного товариства «Цар-хліб», яке також продає у фірмових магазинах соціальні сорти хліба, що є для ВАТ нерентабельними.

Проаналізувавши фінансовий стан, правління підприємства вирішило з 6 лютого поточного року підвищити оптово-відпускні ціни на хліб і батон у середньому на 6%. У грошовому вираженні в роздрібній торгівлі це становить в середньому підвищення цін від 10 до 20 копійок за одиницю продукції.

Тепер у роздрібній торгівлі хліб «Дарницький» (соціальний) коштує 2,90 грн, хліб «Формовий» першого сорту (соціальний) - 2,80 грн, хліб «Зимнівський» формовий - 3,10 грн, хліб «Формовий» першого сорту - 3,05 грн, хліб «Царський» вищого ґатунку - 3,50 грн, батон «Сімферопольський» вищого ґатунку - 3,25 грн.

Востаннє ціни на хліб підприємство підвищувало у серпні.