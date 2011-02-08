Кременчуцька лікарня одержав списане обладнання з Швеції

Кременчук Полтавської області одержав гуманітарну допомогу від шведських доброчинних християнських фондів на 1 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив мер міста Олег БАБАЄВ.

За його словами, гуманітарна допомога передана в міську лікарню №3.

Як сказав головлікар цієї лікарні Вадим УКРАЇНЕЦЬ, мер Кременчука «виділив з власної кишені 40 тис. грн. на доставку вантажу в лікарню».

«Ми одержали 30 багатофункціональних ліжок, багато хірургічного інструментарію, білизну, халати, 362 скальпелі, 69 літрових стерилізаторів, 197 простирадл, 247 рушників, 110 операційних халатів, 615 термометрів, 97 приладів для вимірювання тиску та багато чого іншого. Це обладнання у них (у Швеції) вже списане. Там кожні 5 років йде оновлення. Але нам воно вкрай необхідне. Багато що із запасів їхнього держрезерву», - сказав В.УКРАЇНЕЦЬ.