На протидію ерозії бракує грошей

Державне агентство земельних ресурсів України заявляє про незадовільне фінансування робіт із охорони земель.

Про це йдеться на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, на сьогодні понад 1 млн. га деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель підлягають консервації, 135 тис. га порушених земель – рекультивації, 269 тис. га малопродуктивних угідь – покращенню. Крім того, необхідно побудувати й реконструювати протиерозійні гідротехнічні споруди довжиною понад 7 тис. км.

За даними Держземагентства, в 2010 році було виконано роботи з консервації 2,1 тис. га земель, зокрема було заліснено 1,1 тис. га і на 1 тис. га збільшено луги. При цьому минулого року було рекультивовано понад 470 га порушених земель, покращено 3,9 тис. га малопродуктивних угідь, із яких 2,9 тис. га орних земель, побудовано або реконструйовано 8,5 тис. км валів, канав, терас, доріг, берегоукріплень, 12 водоскидних споруд, 3 протиерозійних ставка.

У відомстві зазначають, що впродовж останніх 15 років стан справ із охорони земель в Україні істотно погіршився, що призводить до підтоплення сільськогосподарських угідь, водної ерозії, приносить збитки державі.

При цьому фінансування й проведення робіт із охорони земель як за рахунок державного, так і місцевих бюджетів проводиться надзвичайно незадовільно.

Зокрема, в 2010 році Держкомзем повинен був отримати з бюджету 470 тис. грн., із них 325 тис. га – на рекультивацію 2 га земель на території Сакського району Криму і 145 тис. грн. – на погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік.

У 2011 році Держземагентству передбачено виділити 1,4 млн. грн., із яких 100,1 тис. грн., – на рекультивацію 0,5 га порушених земель Охотніковської сільради Сакського району Криму і 1,3 млн. грн. – на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки.

У відомстві зазначають, що в регіонах діють регіональні програми з використання й охорони земель (та інші, що фінансуються з місцевих бюджетів), за якими в 2010 р. передбачалося майже 620 млн. грн., а фактично профінансовано 32,2% від плану – 199,5 млн. грн.

При цьому в 2010 р. на проведення робіт із охорони земель використано 89,2 млн. грн., що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського й лісогосподарського виробництва.