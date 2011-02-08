У Донецьку відбудеться мітинг проти закриття української школи

8 лютого в Донецьку о 17.00 розпочнеться мітинг-протест учнів і батьків Донецької загальноосвітньої школи з українською мовою навчання № 136 проти її ліквідації.

Як повідомили УНІАН організатори акції, мітинг відбудеться біля школи за адресою вул. Багратіона, 9-а.

Заступник голови Донецької обласної організації «Просвіта» Марія ОЛІЙНИК вважає, що під виглядом «оптимізації» шкіл у Донецьку влада хоче ліквідувати українську школу.

«Все це робиться згідно з «Регіональною дорожньою картою по оптимізації мережі бюджетних установ і видатків місцевих бюджетів на їх утримання» від 15.10.2010 року за підписом голови Донецької обласної державної адміністрації Анатолія БЛИЗНЮКА», - сказала М.ОЛІЙНИК.