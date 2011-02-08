Горів санаторій у Хмільнику: є жертви

У місті Хмільник Вінницької області сталася пожежа в санаторії, внаслідок якої одна особа загинула, 10 постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, учора о 23.15 у двоповерховій будівлі клубу ТОВ „Санаторій Поділля” виникла пожежа з подальшим розповсюдженням вогню на адміністративно-спальний корпус восьмиповерхової будівлі санаторію, де перебувало понад 150 осіб відпочиваючих та персоналу. Під час гасіння пожежі підрозділами МНС врятовано 150 осіб та не допущено розповсюдження вогню на верхні поверхи будівлі.

Внаслідок пожежі одна особа загинула та 10 осіб постраждало, яких з травмами та отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до лікарні.

Вогнем пошкоджено приміщення клубу на площі 300 м кв. та приміщення адміністративно-спального корпусу.

О 2.30 пожежу ліквідовано.

До гасіння пожежі залучалося п’ятнадцять відділень оперативно-рятувальної служби МНС. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС у Вінницькій області.