Пірати вбили моряка судна Beluga Nomination, на борту якого є українці

Сомалійські пірати вбили одного з членів екіпажа судна MV Beluga Nomination, на борту якого є українці.

Як повідомляє Російський професійний союз моряків, за останньою інформацією, що надійшла з головного офісу Beluga Shipping, на сьогодні втрати серед екіпажа Beluga Nomination, захопленого 24 січня, становлять три особи.

«На борту Beluga Nomination скоєно ще одне вбивство: слідом за філіппінським моряком пірати застрелили другого члена екіпажа, – сказав глава компанії Niels Stolberg. – Також старший механік, побоюючись погіршення ситуації, спробував втекти з судна, наслідуючи приклад своїх врятованих колег, і стрибнув за борт. Його досі не знайдено. Ми по-справжньому шоковані тим, що сталося, і висловлюємо підтримку сім`ям загиблих і полонених моряків».

Таким чином, як повідомляє прес-служба Beluga Shipping, на борту судна перебувають сім осіб, зокрема один росіянин. Інформацію про те, що він живий, підтвердив родині моряка губернатор Калінінградської області Микола ЦУКАНОВ, посилаючись на МЗС РФ.

За інформацією, що надійшла з відкритих джерел, компанія розпочала переговори з сомалійськими піратами, однак подробиці операції тримаються у секреті.

Семеро членів екіпажа, включаючи капітана, що залишилися на борту, цілі і неушкоджені, але їх психологічне здоров`я, поза сумнівом, підірване. Оперативний штаб Beluga Shipping має зв`язок з екіпажем по телефону і продовжує роботу із зовнішніми консультантами, щоб припинити тортури над моряками. Також відомо, що двоє моряків, врятованих данським військовим кораблем, вже знаходяться удома в цілковитій безпеці.

Тим часом, поліція Бремена вперше порушила кримінальну справу по захопленню торгового судна і направила слідчих в Індійський океан для проведення розслідування.

Як повідомляв УНІАН, Beluga Nomination було захоплене 24 січня в Аравійському морі за 100 км від Сейшельських островів.

За даними МЗС України, до складу екіпажа входять 12 осіб - громадяни України, Росії, Філіппін і Польщі. Водночас точна кількість громадян України невідома

Пізніше з`явилася інформація, що з суховантажного судна втекли двоє моряків, ймовірно, українці.