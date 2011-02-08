Шахраї вдавали з себе міліціонерів

У Херсоні затримано двох шахраїв, які вдавали з себе міліціонерів і займалися здирництвом.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС в Херсонській області, шахраїв затримали працівники Управління Держслужби боротьби з економічною злочинністю (УДСБЕЗ) спільно з відділом внутрішньої безпеки УМВС.

До Суворовського райвідділу міліції звернувся місцевий мешканець, який заявив, двоє працівників карного розшуку цього райвідділу вимагають у нього 1 тис. доларів США за відмову у порушенні кримінальної справи. Заявник повідомив, що отримав зарплату і повертався додому, однак у парку ім. Ленінського Комсомолу до нього підійшли двоє чоловіків, які представились оперативниками Суворовського райвідділу міліції. Один з них показав посвідчення, але потерпілий уважно його не роздивився. Міліціонери звинуватили чоловіка у зберіганні наркотиків і стали його обшукувати. Як стверджує заявник, під час обшуку вони підкинули йому заборонену речовину. Після цього оперативники склали акт вилучення наркотиків і повели чоловіка до райвідділу міліції, але за 100 метрів до будівлі зупинились і запропонували заплатити гроші за не порушення кримінальної справи. Дали два дні на роздуми. Упродовж цих днів вони телефонували заявнику з різних телефонів. Коли він погодився, зловмисники призначили зустріч на пустирі у Таврійському мікрорайоні.

Заявник назвав прізвища міліціонерів. Під час перевірки виявилось, що такі люди не працюють не тільки в Суворовському райвідділі міліції, а й у жодному райвідділі області. Потерпілий описав їх прикмети. Були складені фотороботи. Через деякий час особи зловмисників встановили. Ними виявились 30-річний безробітний та 27-річний колишній працівник військової частини. Їх затримали при передачі грошей. Чоловіки повідомили, що про потерпілого дізналися від знайомих. Раніше він був наркоманом, але потім перестав вживати наркотики і влаштувався на високооплачувану роботу. Для достовірності вони купили на ринку візитки, наклеїли туди свої фото і зробили схожими на міліцейські посвідчення. Вони знали, коли їх жертва отримав зарплату і якою дорогою повертатиметься додому. Тоді ж і підкинули йому наркотики.

Наразі за даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.189 Кримінального Кодексу України “Вимагання” (передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років).