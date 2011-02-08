Завтра в Україні - від 8° морозу до 11° тепла

У середу по Україні температура повітря коливатиметься від 8° морозу в Карпатах до 11° тепла в Криму.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні - хмарно з проясненнями. Вночі у східних областях та на півночі Лівобережжя, вдень в Україні, крім Прикарпаття та півдня, очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах східної частини місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 0-5° тепла, на півдні Одещини - до 9°; в Криму вночі - 0-5° тепла, вдень - 6-11° тепла; в Карпатах протягом доби - 3-8° морозу.

По Київській області хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликий мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі - від 2 морозу до 3° тепла, вдень - 0-5° тепла.

По Києву хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликий мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі - близько 0°, вдень - 2-4° тепла.