Хто винен у подорожчанні бензину?

За нинішнє зростання цін на бензин і дизельне пальне в Україні мають відповідати всі ті, хто організував і до недавнього часу підтримував реверсне використання нафтопроводу «Одеса - Броди».

Про це у коментарі УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдана СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він відзначив, що ще на початку 2000-х років, «значною мірою завдяки зусиллям тодішнього прем`єр-міністра України Віктора ЮЩЕНКА», було завершено спорудження нафтопроводу «Одеса - Броди».

У 2003 році державна комісія прийняла нафтопровід, готовий до експлуатації в його проектному напрямі, аверсному - з Одеси до Бродів. Таким чином, були створені технічні умови для безпечної роботи і розвитку українських НПЗ, які були розраховані на переробку на рік у цілому понад 50 млн. тонн нафти, і ще на початку 90-х років були основними гравцями на українському ринку нафтопродуктів.

«У 2003 році, на жаль, в робочому порядку на урядовому рівні, де-факто на користь іноземного монополіста, було змінено напрям практичного використання нафтопроводу на «реверсний». У результаті такої експлуатації протягом семи років українська нафтопереробка була позбавлена мотивації до технологічної модернізації, втратила робочі місця, її завантаження впало до 10-20%, продукція перестала бути конкурентоспроможною. Як результат, сьогодні внутрішній ринок майже на половину забезпечується не найкращими імпортними нафтопродуктами, ціни на які коливаються з амплітудою більшою, ніж на світових ринках. А українська держава не має можливості в необхідному ступені впливати на ціноутворення», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він відзначив, що зараз, з великим запізненням, виходячи з об`єктивних причин, уряд починає використання «Одеса - Броди» в аверсному напрямі. Це створює передумови для належного забезпечення високоякісною сирою нафтою українських НПЗ і для їх переобладнання за сучасними світовими стандартами.

Держава, переконаний експерт, має дати заводам час, створити умови і водночас зобов`язати їх провести відповідну модернізацію, допомогти укласти вигідні контракти на поставки високосортної нафти, наприклад, з прикаспійськими і, в першу чергу, азербайджанськими постачальниками.

«Все це реально зробити за 2-3 роки. І лише в цьому контексті було б доцільно проводити роботу щодо поступового зменшення частки імпортних нафтопродуктів. Інакше, якщо уряд від імені держави передчасно обмежить імпортерів, увівши імпортні мита, як вже задекларовано, це призведе до дефіциту бензину і дизелю і, як результат, – до їх істотного подорожчання навіть безвідносно до світової кон`юнктури”, - вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, з 31 січня до 7 лютого 2011 року середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти збільшилися на 1-1,8% (у середньому на 1,3%).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 31 січня до 7 лютого 2011 року середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – зросли на 1,2%, або на 120 грн./т, – до 10270 грн./т; на бензин А-92 – зросли на 1%, або на 100 грн./т, – до 10390 грн./т; на бензин А-95 – зросли на 1,8%, або на 190 грн./т, – до 10900 грн./т; на дизельне пальне – зросли на 1,3%, або на 120 грн./т, – до 9010 грн./т.