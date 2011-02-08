У Херсоні - збройне пограбування магазину іграшок

У Херсоні скоєно збройне пограбування магазину іграшок.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС у Херсонській області, 6 лютого до міліції звернулась продавець і повідомила, що близько 13.00 до магазину увійшов невідомий і став погрожувати їй ножем, вимагаючи віддати грошову виручку. Забравши близько 500 гривень та мобільний телефон, зловмисник також зняв з жертви золоті прикраси.

За відбитками пальців, залишеними на місці злочину, міліціонери встановили особу підозрюваного. Ним виявився 35-річний раніше судимий житель Генічеського району. Відпрацьовуються його зв’язки, невдовзі чоловік буде затриманий.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).