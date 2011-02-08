Експерт вважає, що в економіці РФ замало українських грошей

Обсяг українських інвестицій в російську економіку не відповідає потенційним можливостям українського бізнесу.

Таку думку висловив радник, керівник економічної групи Посольства РФ в Україні Олексій УРІН сьогодні під час круглого столу на тему «Перспективи українського бізнесу в Росії», організованого Інститутом Горшеніна.

За його словами, з 110 млрд. дол. іноземних інвестицій, накопичених Росією, частка українських вкладень ледве помітна, і це не нормально. «На сьогоднішній день ми не бачимо притоку інвестицій з України, хоча перспективи для українського капіталу в Росії є», – переконаний О.УРІН.

При цьому, за його словами, українським інвесторам варто враховувати, що розклад прямих інвестицій за галузями російської економіки показує, що найцікавіші для інвестування напрями в оброблювальному, а не видобувному секторі. «Держава надає всебічну підтримку тим галузям, які формують високу додану вартість своєї продукції й розвивають технології. У 2010 році за три квартали в оброблювальне виробництво Росії було інвестовано 19 млрд. дол., а у видобуток корисних копалин – лише 8,6 млрд. дол. Це говорить про те, що інтерес інвесторів до виробництва з високим переділом достатньо високий», – зазначив О.УРІН.

У зв`язку з цим він звернувся до українських машинобудівників із запрошенням відкривати своє виробництво в Росії.