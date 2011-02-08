Міліція шукає, хто “замінував” ПТУ в Миколаєві

У Миколаєві міліція розшукує аноніма, який повідомив про “замінування” будівлі професійно-технічного училища.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Миколаївській області, сигнал про те, що в приміщенні профтехучилища № 21 закладено бомбу, надійшов до міліції 7 лютого о 19.40.

На місце події прибула слідчо-оперативна група міліції, співробітники вибухо-технічної служби й пожежної охорони. Всю прилеглу територію було оточено співробітниками органів внутрішніх справ, із будівлі ПТУ й прилеглого до неї гуртожитку було евакуйовано понад 50 осіб.

Ретельно було обстежено приміщення училища, гуртожитку й прилегла територія. Як і очікувалося, вибуховий пристрій не виявили.

Після завершення роботи вибухотехніків оперативники кримінального розшуку розпочали пошуки хулігана, який повідомив про замінування.

У міліції зазначили, що в Миколаївській області за останні два роки було зафіксовано 12 фактів хибних телефонних повідомлень про замінування об`єктів, половина з них – нібито про закладення вибухових пристроїв у школах і ПТУ.