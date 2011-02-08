Міноборони: жоден солдат не залишиться голодним

Ситуація щодо харчування військовослужбовців строкової служби та служби за контрактом абсолютно керована і знаходиться під постійним контролем керівництва Міністерства оборони та Збройних сил України.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони.

Як ідеться у повідомленні, сьогодні у деяких вітчизняних засобах масової інформації з’явилася інформація про те, що у низці військових частин ЗСУ виникла проблема із забезпеченням харчування військовослужбовців і солдат годують сухими пайками.

Департамент преси та зв’язків із засобами масової інформації Міноборони наголошує, що станом на сьогодні жодна з військових частин ЗСУ не переходила на харчування сухими пайками.

“Якщо якась з комерційних структур буде неспроможна або з тих чи інших причин відмовиться від забезпечення харчування військовослужбовців, як мінімум дві-три з восьми аутсорсінгових компаній, які забезпечують організацію харчування військовослужбовців Збройних сил України і мають необхідні потужності та можливості, висловили готовність негайно приступити до харчування військовослужбовців”, йдеться у повідомленні.

Таким чином, зазнчають у Міноборони, “за будь-яких обставин жоден солдат строкової служби не залишиться голодним”.

У Міністерства оборони, повідомляє Департамент преси та зв’язків із засобами масової інформації, дійсно виникла заборгованість перед двома фірмами, які надають послуги з організації харчування військовослужбовців, на загальну суму близько 120 мільйонів гривень.

“Справа в тому, - пояснюють у Міноборони, - що усі комерційні структури харчують особовий склад за державні кошти. Там, де залучаються державні кошти, повинні проводитися тендерні закупівлі. У 2007 році, коли комерційні структури приступили до харчування військових, пролонгація договорів відбувалася щороку. Але виникали різні неузгоджені питання, які необхідно було вирішувати на законодавчому рівні.

Було опрацьовано зміни до закону про державні закупівлі, в якому було визначено - продовжувати дії договорів з 1 січня 2011 року з переможцями торгів 2007-2010 років.

Закон вступив у дію 15 січня 2011 року. У відповідності до нього, 3 березня будуть проведені відкриті торги. Але ж харчування особового складу має бути організовано і в січні, і в лютому, і в березні. Тому було прийнято рішення - продовжувати дії договорів з 1 січня 2011 року з переможцями торгів 2007-2010 років. Згодом було прийнято інше рішення - продовжувати договори не з переможцями торгів 2007-го, а тільки 2009-2010 років. У 2009 році законом про державний бюджет усім фірмам було продовжено дію договорів на рік. Тобто, апріорі вони не повинні були проводити ніякі торги. Але коли Міністерство оборони України подало відповідні документи для того, щоби взяти зобов’язання на харчування особового складу, Державне казначейство їх не прийняло. Виникла колізія, що Міністерство оборони не може подовжити дію договорів. Не дивлячись на це, фірми продовжують надавати послуги з організації харчування військовослужбовців і надалі, без зривів”.

Таким чином, наголосили у Міністерстві оборони, вирішити нормативно-правову колізію, що виникла в цьому питанні, можливо лише в судовому порядку. Зараз усі матеріали знаходяться в Господарському суді Києва. Тільки після рішення суду Міністерство оборони України зможе погасити існуючу заборгованість, не порушуючи норм чинного законодавства.