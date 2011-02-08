Податкова провела обшук у спортклубі "Таврія"

Представники Управління податкової міліції сьогодні в Сімферополі провели обшук в офісі спортивного клубу «Таврія», почесним президентом якого є депутат Кримського парламенту, колишній глава Ради міністрів АРК, колишній Представник Президента України в Криму Сергій КУНІЦИН.

Як передає кореспондент УНІАН, причину обшуку у СК податківці офіційно не назвали. Прес-служба Державної податкової адміністрації в Криму ситуацію поки не коментує.

Тим часом, видання «Центр журналістських розслідувань» з посиланням на джерело у податковій повідомляє, що обшук проведено у рамках раніше порушеної кримінальної справи, в ході розслідування якої перевіряється господарська діяльність підприємства «Гуматекс».

«Під час перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, у числі фірм, з якими можливо укладалися фіктивні договори, був і спортивний клуб «Таврія». Зараз за цим фактом проводиться перевірка. У результаті обшуку податківці вилучили більш як 20 тис. доларів, близько 13 тис. грн., документи і системні блоки комп`ютерів», - пише ЦЖР.