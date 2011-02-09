Завтра в Києві похолодає

Завтра майже в усіх регіонах України очікується до 6° морозу.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 10 лютого буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у східних областях та місцями в Криму невеликий мокрий сніг. На дорогах східної частини країни подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 1-6° морозу, в Карпатах, на півночі Лівобережжя та в східних областях до 9° морозу, у західній та південній частині вдень 0-4° тепла.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 1-6° морозу.

У столиці також хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 2-4° морозу.