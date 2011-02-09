Пожежа на пивзаводі «Сармат»

Сьогодні в Донецьку, на території пивоварного заводу «Сармат», бійці МНС погасили пожежу. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що, прибувши на місце пожежі, котра сталася о 9.35, рятувальники встановили, що вогнище займання знаходиться на п'ятому поверсі семиповерхової будівлі бродильно-варильного цеху.

За словами начальника управління МНС у м. Донецьку полковника служби цивільного захисту Володимира ЗАЙЦЕВА, за результатми розвідки рятувальниками було встановлено, що загрози поширення вогню не було. «Під час ліквідації пожежі, евакуювавши людей за допомогою пожежних автосходів, було врятовано 26 працівників з 4-го, 5-го і 7-го поверхів будівлі. Загиблих і постраждалих немає», - повідомив керівник управління.

Вогнем було знищено 4 кв. метри будівельного сміття, закопчені стіни на 5-му поверсі за всією площею.

Пожежа була локалізована об 11.17, ліквідована - об 11.27.

Причина пожежі і збитки встановлюються.

Від Головного управління було залучено 15 одиниць техніки і 46 чоловік особового складу, йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Сармат» (до 27 жовтня 2001 р. - ЗАТ СП «Донецький пивоварний завод») - пивоварна компанія, розташована в м. Донецьку. З червня 2008 р. – дочірнє підприємство групи SABMiller plc, що придбала 99,84% акцій ЗАТ «Сармат».

SABMiller plc - одна з найбільших пивоварних компаній у світі (№2), представлена на всіх шести континентах. Компанія володіє півтори сотнями підприємств у 75-ти країнах світу, які виробляють понад 210 млн. гектолітрів пива за рік.