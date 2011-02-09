НБУ оприлюднив борги українців по іпотечних кредитах

Заборгованість фізичних осіб по іпотечних кредитах у 2010 році скоротилася на 17%, порівняно з 2009 роком – до 110,73 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, заборгованість населення (в еквіваленті) по іпотеці, виданій у доларах США, скоротилася на 1,69% – до 69,05 млрд. грн., у гривнях – на 15,4%, до 9,84 млрд. грн., у євро – на 29,6%, до 1,09 млрд. грн.

Найбільший обсяг іпотеки виданий терміном більш як 10 років – 60,51 млрд. грн., від 5 до 10 років – 14,96 млрд. грн., від 1 до 5 років – 4,2 млрд. грн., до одного року – 2,29 млрд. грн.

За даними Нацбанку, сумарна заборгованість за всіма кредитами, виданими домашнім господарствам, у 2010 році скоротилася на 13,1% – до 209,54 млрд. грн.