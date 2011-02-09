В Азарова збираються скасувати голограми

Кабінет міністрів пропонує скасувати захист товарів та документів голографічними захисними елементами як такий, що не відповідає законам України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, сьогодні на засіданні уряд ухвалив постанову, якою визнав такими, що втратили чинність, низку актів Кабінету міністрів з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами.

Як повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, ухвалюючи таке рішення, Кабмін виходив з того, що законами України не врегульовано обов’язковість застосування голографічного захисту документів та товарів. Голографічний захист було запроваджено указами Президента України, а також постановами Кабміну, що були видані відповідно до зазначених актів глави держави.

Разом з тим, наголосив міністр юстиції, згідно зі статтею 19 Конституції України, органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що Кабінет міністрів рекомендуватиме главі держави визнати такими, що втратили чинність, деякі укази Президента України з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами. Зокрема, статтю 1 та абзаци перший і другий статті 3 Указу Президента України від 15 листопада 2000 року № 1239 “Про захист документів і товарів голографічними захисними елементами”; а також Указ Президента України від 7 березня 2006 року № 203 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 15 листопада 2000 року № 1239”.

Постанова Кабміну, якою визнаються такими, що втратили чинність, урядові акти з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами, вступить в силу одночасно з втратою чинності указів Президента України.

За словами міністра юстиції, передбачається, що ухвалення таких рішень поверне ситуацію в правове поле. Крім того, скасування обов‘язкового голографічного захисту зменшить фінансове навантаження на суб’єктів господарювання, які на сьогодні, застосовують голографічний захист документів та продукції в обов‘язковому порядку.