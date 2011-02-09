Україна належним чином інформувала СОТ про зернові квоти

Україна належним чином проінформувала Світову організацію торгівлі (СОТ) про введення в 2010 році квот на експорт зерна.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України.

У документі зазначається, що постанову Кабміну № 2274 від 29 грудня 2010 року про введення квотування на виконання норм СОТ було відповідним чином нотифіковано і поширено через Секретаріат СОТ. Крім того, позиція української сторони була представлена 18 листопада 2010 року в рамках офіційного засідання Комітету СОТ з питань сільського господарства, а також на зустрічі з представниками Департаменту з питань сільського господарства США, Торгового представництва США і Постійного представництва США при СОТ.

«З метою виконання Україною міжнародних зобов`язань, беручи до уваги, що зазначені угоди є ратифікованими і набули чинності відповідно до національного законодавства, було прийнято розпорядження Кабінету міністрів України (№ 2274-р від 29.11.2010 р.) «Про деякі питання експорту окремих видів сільськогосподарської продукції», яке передбачало вивезення певних видів зернових культур з урахуванням міжнародних зобов`язань», – говориться в повідомленні прес-служби.

У повідомленні зазначається, що оскільки урожай-2010 виявився менше очікуваного в 48 млн. тонн, уряд у жовтні 2010 року був вимушений ввести експортні квоти та інші елементи захисту внутрішнього ринку. Наприкінці 2010 року обмеження експорту були продовжені до 31 березня 2011 року, а сумарний розмір квот збільшено на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн.

В цілому з початку маркетингового року фактичні обсяги експорту зернових культур з України становили 7 млн. тонн: пшениці – 2,6 млн. тонн, ячменю – 2,4 млн. тонн (повністю використані можливості експорту) і кукурудзи – 1,9 млн. тонн.

Також прес-служба Кабміну нагадує, що 7 лютого 2011 року директор Торгового представництва США з питань Росії й Євразії Бетсі ХЕФНЕР зустрілася з представниками Міністерства економічного розвитку торгівлі і Міністерства аграрної політики і продовольства. Під час зустрічі, зазначається в документі, американська сторона «висловила певні зауваження» до політики на ринку зерна в Україні, зокрема, щодо квотування експорту і залучення зернотрейдерів до фінансування посівної кампанії шляхом форвардних закупівель, «що пропонувалося трактувати як суперечність вимогам СОТ».

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого ц.р. у Києві після зустрічі з представниками уряду України Б.ХЕФНЕР заявила, що США стурбовані втручанням держави в роботу аграрного ринку України. Зокрема, занепокоєння викликають непрозорі процедури квотування і експорту зерна, надання права реєструвати експортні контракти Аграрній біржі, норма про авансові платежі при експорті зернових в умовах непрозорих процедур надання квот і норми законопроекту про зміну умов держпідтримки сільського господарства.

Б.ХЕФНЕР зазначила, що деякі з цих норм суперечать умовам СОТ.

Крім того, вона відзначила, що аргументи України на користь квотування експорту зерна, що полягають у спробі запобігти дефіциту зерна, не переконливі.

1 лютого ц.р. Посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР висловився про непрозорість процедур з розподілу квот на експорт зернових із України.