Україна передала Угорщині головування у батальйоні "Тиса"

Україна передала Угорщині головування в багатонаціональному інженерному батальйоні “Тиса”, до складу якого також входять військові підрозділі Словаччини та Румунії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України, сьогодні у Києві відбулася урочиста церемонія передачі повноважень на головування у багатонаціональному проекті “Тиса” від української до угорської сторони.

”Багатонаціональний проект “Тиса” надає можливість інженерним підрозділам країн-учасниць відпрацьовувати питання спільного реагування на надзвичайні події природного характеру, які можуть виникнути в басейні річки Тиса. В рамках проекту наші Збройні Сили підвищують рівень взаємосумісності, спільної готовності щодо реагування на природні катаклізми”, – заявив під час церемонії заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України віце-адмірал Ігор КАБАНЕНКО.

Він також наголосив, що цей проект працює на зміцнення взаємної довіри, порозуміння між країнами-учасницями, регіональної та європейської безпеки.

У свою чергу заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Угорської Республіки генерал-майор Золтан ОРОСЗ, який також взяв участь у заході, запевнив, що його країна буде і в подальшому підтримувати проект “Тиса”.

”У 2011 році склалася особлива ситуація: Угорщина головує у Європейському Союзі. І ми б хотіли використати цю ситуацію для того, щоб презентувати батальйон “Тиса” європейській спільноті”, - зазначив він.

*** Створення багатонаціонального інженерного підрозділу “Тиса” було ініційовано українською стороною у грудні 1998 року з метою оперативного реагування військових сусідніх держав на загрози повеней, а також кваліфікованої, високопрофесійної боротьби із наслідками стихійних лих, що постійно загрожують країнам Карпатського регіону.

15 листопада 2002 року в Будапешті відбулася урочиста церемонія підписання начальниками генеральних штабів Угорської армії, Армії Румунії, Збройних сил Словацької Республіки та Збройних сил України Технічної угоди щодо імплементації міжурядової угоди про створення багатонаціонального інженерного батальйону “Тиса”.