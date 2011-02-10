УФС радить туристам в Єгипті самим звертатися по меддопомогу

Страхові компанії - члени Української федерації страхування (УФС) інформують про те, що у зв`язку з безладами в Єгипті створено перешкоди для своєчасного контакту застрахованої особи з асистуючими компаніями, що співробітничають зі страховиками - членами УФС.

Про це йдеться в повідомленні УФС, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні зазначається, що складнощі виникають через збої в роботі електронної пошти, мережі Інтернет, мобільного зв`язку, транспорту, ускладнені безготівкові розрахунки з місцевими установами, що надають медичні послуги.

«У зв`язку з цим страхові компанії - члени УФС рекомендують застрахованим туристам, які вже перебувають в Єгипті, при виникненні проблем із здоров`ям і відсутності можливості зв`язатися з асистуючою компанією узгоджувати свої дії з уповноваженим представником туроператора на території Єгипту і самостійно звертатися по медичну допомогу до приватного лікаря, в складних випадках - до найближчої медичної установи. Витрати, понесені застрахованими туристами у зв`язку зі страховими випадками, відшкодовуватимуться страховиками-членами УФС відповідно до договорів страхування», - говориться в повідомленні.

Також страховики-члени УФС рекомендують застрахованим туристам дотримуватися необхідних заходів безпеки, а саме: дотримуватися комендантської години, не брати участь у безладах, виконувати всі вказівки сторін, що беруть участь в забезпеченні безпеки застрахованої особи, слідувати рекомендаціям і вимогам місцевої влади, утримуватися від виїзду за територію готелів.

Крім того страховики, звертаючись до громадян України, які планували поїздку до Єгипту і відмінили її у зв`язку з останніми подіями, повідомляють, що у разі наявності в договорах страхування положення про страхування фінансових ризиків на випадок відміни/переривання подорожі (додатково до договору страхування медичних витрат і від нещасних випадків) страховики-члени УФС відшкодовуватимуть збитки відповідно до договору.

Довідка УНІАН. Українська федерація страхування (УФС) зареєстрована 23 грудня 2008 року.

На сьогодні членами УФС є 19 компаній.

Федерація створена з метою сприяння розвитку ринку класичного страхування в Україні.